Ученые нашли препарат, нейтрализирующий коронавирус

В США, ученые из Питтсбургского университета обнаружили белок, который может полностью нейтрализовать коронавирус даже при минимальной дозировке. Исследование специалистов опубликовано в понедельник 14 сентября в журнале Cell.

Речь идет о белковом соединении, в 10 раз меньшем, чем полноразмерное антитело, которое было использовано для создания препарата Ab8 против COVID-19.

"Крошечный размер молекулы увеличивает ее способность к диффузии в тканях, что помогает лучше нейтрализовать вирус, а также позволяет вводить препарат ингаляционным способом. Препарат не связывается с клетками человека, что позволяет минимизировать негативные побочные эффекты", - говорится в исследовании.

Уточняется, что препарат был обнаружен путем быстрого анализа 100 млрд потенциальных молекул, которые способны входить в контакт с S-белком коронавируса. Именно через него патоген проникает в организм

"Когда белковое соединение сливается с иммуноглобулином, образуется Ab8", - сообщают ученые.

Ранее сообщалось о том, что было найдено лекарство "от старости".