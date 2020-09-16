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16 сентября 20, 09:24
Стартовала миссия по защите Земли от астероидов
зонд
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Европейское космическое агентство займется созданием исследовательского зонда "Гера".

Европейское космическое агентство (ЕКА) анонсировало свое участие в первой миссии по планетарной защите. Ее цель которой - подготовиться к отражению возможной катастрофы на Земле из-за возможного столкновения с астероидом. Для реализации проекта ЕКА подписало контракт с немецкой космической компанией OHB на сумму 129,4 миллиона евро. Эти средства пойдут на детальное проектирование, производство и испытания аппарата "Гера". Об этом сказано в пресс-релизе.

- Эта амбициозная миссия станет вкладом Европы в международные усилия по отражению астероидов, направленные на непрерывное исследование двойной системы астероидов, - отметили ученые.

Начало миссии по защите Земли запланировано на 2024 год.

Космический аппарат "Гера", названная в честь греческой богини-покровительницы брака, станет первым зондом человечества для встречи с двойной системой астероидов - малоизученным классом, составляющим около 15% всех известных астероидов.

Она представляет собой европейский вклад в международную миссию двойных космических кораблей под названием AIDA. НАСА сначала врежется своим космическим кораблем DART, запуск которого запланирован на июль 2021 года, в меньшее из двух тел, Диморфос, изменив его орбиту вокруг основного астероида Дидим.

Затем "Гера" проведет подробное исследование, превратив этот крупномасштабный эксперимент в хорошо понятную и повторяемую технику планетарной защиты. Космический аппарат будет собирать важные научные данные, помогая ученым и будущим специалистам по планированию миссий лучше понять состав, структуру и поведение астероидов в ответ на "кинетический удар".

Аппарат "Гера" - размером с рабочий стол. Она прибудет в систему Дидимос в конце 2026 года, где проведет как минимум шесть месяцев исследований. Зонд будет использовать множество новых технологий, таких как автономная навигация вокруг астероида и разворачивание первых в Европе кубсатов - встроенных миниатюрных спутников для съемки астероидов крупным планом.
kp.ua
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