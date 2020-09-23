Секрет долголетия раскрыт: врач назвал 3 основных правила

Ученый дал три совета, которые помогут сохранить здоровье и продлить жизнь, пишет ukrhealth.net.





В первую очередь, важно заниматься физическими упражнениями.

Упражнения следует делать правильно и безопасно. Нагрузка на тело нужно распределять таким образом, чтобы они имели эффект, но при этом не травмировали.





Во-вторых, организму полезные "небольшие стрессы". Это могут быть перепады высоких и низких температур (парилка и ледяная вода), голодание, высокоинтенсивные тренировки. По словам Липмана, такие способы увеличат продолжительность жизни.





В-третьих, медик советует не воспринимать проблемы слишком всерьез и наслаждаться жизнью. Затяжные стрессы способствуют развитию многих заболеваний, в том числе, онкологических.



