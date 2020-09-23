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22 сентября 20, 22:56
Секрет долголетия раскрыт: врач назвал 3 основных правила
молодость
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Доктор медицины Фрэнк Липман, которого считают новатором в функциональной медицине, поделился своей концепцией долголетия.
Ученый дал три совета, которые помогут сохранить здоровье и продлить жизнь, пишет ukrhealth.net. 

В первую очередь, важно заниматься физическими упражнениями.
Упражнения следует делать правильно и безопасно. Нагрузка на тело нужно распределять таким образом, чтобы они имели эффект, но при этом не травмировали.

Во-вторых, организму полезные "небольшие стрессы". Это могут быть перепады высоких и низких температур (парилка и ледяная вода), голодание, высокоинтенсивные тренировки. По словам Липмана, такие способы увеличат продолжительность жизни.

В-третьих, медик советует не воспринимать проблемы слишком всерьез и наслаждаться жизнью. Затяжные стрессы способствуют развитию многих заболеваний, в том числе, онкологических.
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