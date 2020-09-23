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Наука
23 сентября 20, 10:39
Медики показали фото пораженных коронавирусом легких
коронавирус
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В комментарии к фотографии говорится, что при коронавирусной инфекции легкие будто покрываются "матовым стеклом".

Управления здравоохранения Тернопольской облгосадминистрации опубликовало фото, на котором видно, как изменяются легкие человека из-за влияния на них коронавирусной инфекцией COVID-19. Соответствующие снимки медики разместили во вторник, 22 сентября, на Facebook странице управления. 

Поясняя снимок, медики сравнили влияние инфекции на орган с "матовым стеклом", из-за эффекта которого, легкие не выглядят здоровыми. 

В верхней части размещенной фотографии показаны легкие в нормальном состоянии, внизу - пораженные COVID-19.

Тернопольские медики также сообщили, что если болезнь прогрессирует, это связано с чрезмерной реакцией иммунной системы на вирус.

"Так возникает воспаление, которое может поражать другие органы", – говорится в сообщении.
Korrespondent
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