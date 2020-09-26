Магнитная буря в конце сентября ударит слабее, чем ожидалось

Магнитная буря 27 сентября должна была оказаться сильнейшей с начала 2020 года. Но Солнце вновь пощадило землян, и вместо одного мощного шторма будет два небольших - 26 и 28 сентября. Об этом свидетельствует уточненный прогноз активности магнитосферы, подготовленный экспертами Лаборатории Солнца ФИАН.

Ранее ожидалось, что 24, 25 и 26 сентября магнитосфера будет возбужденной (4 балла из 10), 27 грянет шторм (5 из 10), и 28 сентября метеозависимым тоже не поздоровится - 4 балла. Однако самая продолжительная и мощная, как ожидалось, магнитная буря съежилась до 4-балльных пиков 26 и 28 сентября, между которыми к тому же будет день передышки.

Долгосрочный прогноз магнитных бурь на октябрь 2020 обещает спокойный месяц лишь с одним повышением магнитной активности до 3 баллов 11 октября.

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля Земли, вызванное вспышками на Солнце. Из-за этого до нашей планеты долетают высокоскоростные потоки солнечного ветра, несущие протоны и электроны. Магнитное поле Земли захватывает из космического пространства заряженные частицы, что быстро и сильно изменяют его характеристики.

Пожилым людям и метеочувствительным следует помнить, что магнитные бури и возмущения оказывают на их состояние неблагоприятное воздействие. Некоторые чувствуют недомогание и слабость и накануне дня метеоудара. Поэтому, чтобы избавиться от влияния магнитных бурь, медики советуют ложиться спать пораньше и спать не меньше восьми часов за ночь, горячую ванну заменить контрастным душем.

Среди чувствительных также аллергики, гипертоники и люди, которые склонны к психологическим расстройствам.

Не дожидаясь "бурных" выходных, метеозависимым людям, чтобы минимизировать проблемы со сном и нелады со здоровьем, стоит уже в конце рабочей недели снизить физические нагрузки, избегать стрессовых ситуаций, начинать день с контрастного душа, а заканчивать – расслабляющей ванной.

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