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Наука
27 сентября 20, 16:14
В США в водопроводе обнаружили микроб, пожирающий мозг
микроб
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В американском Техасе в водопроводной воде обнаружили опасное одноклеточное простейшее - Naegleria fowleri.

Naegleria fowleri встречается в пресной воде во всем мире. Вместе с водой она попадает в носовой канал человека и оттуда с помощью обонятельного нерва - в головной мозг. Об этом сообщает украинская служба BBC News.

Микроб вызывает опаснейшею инфекцию и в буквальном смысле пожирает головной мозг, что в результате приводит к летальному исходу.

Впрочем, инфекции в США встречаются редко, с 2009 по 2018 зафиксировали 34 случая.

Врачи предупредили, что дети, люди летнего возраста и с ослабленной иммунной системой - "особенно уязвимы". В инфицированных наблюдаются такие симптомы, как жар, тошнота и рвота, а также ригидность шеи и головные боли. Большинство больных умирает в течение недели.

Наличие Naegleria fowleri в воде показали лабораторные тесты. Власти Техаса запретили использовать воду во всех случаях, кроме смыва туалета. 

Проверку водопровода провели в связи с тем, что в начале сентября шестилетний мальчик инфицировался этим микробом и умер. Позже местные власти разрешили использование воды, но только после кипячения. Также рекомендуется не допускать ее попадания в нос. 

Как сообщалось, в штате Калифорния, США, впервые с 2015 года зафиксировали случай заражения бубонной чумой. 
telegraf.com.ua
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