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Новости
Наука
8 октября 20, 22:34
На территории Софии Киевской нашли необычную находку
раскопки
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В Киеве на территории «Софии Киевской» археологи обнаружили древнее женское захоронение, датируемое IV в до н. э.

Именно на его месте, как утверждается, и был заложен фундамент собора. Кроме того, ученые обнаружили свидетельства того, что во время татаро-монгольского нашествия Киев не был уничтожен. Об этом сообщает Фраза.

В ходе раскопок на территории Национального заповедник «София Киевская» ученые обнаружили остатки ингумационного женского захоронения. Как сообщает путешественник и активист Игорь Полуэктов на своей странице в Facebook, найденная женская шпилька и, соответственно, само погребение, предварительно датируются V — IV вв. до н. э. и на сегодняшний день это самая древняя археологическая находка на территории «Софии Киевской».

Благодаря этой находке, а также совокупности ряда других признаков удалось атрибутировать захоронения и связать его с племенами подгорцевско-милоградской культуры, ареал распространения которой охватывал Верхнее Поднепровье, северную часть современной Украины до рек Стугны и Южного Буга. Период расцвета этой культуры пришелся на первую половину VІІІ — начало ІІІ вв до н. э. — время, когда установились и укрепились регулярные контакты ее сообщества с представителями скифской культуры.

Выяснилось, что фактически, в самом центре верхнего города Киева существует курганное захоронение возрастом 2500 лет, на котором и были позже заложены фундаменты Софии. Археологи готовы подтвердить, что закладка фундаментов храма происходила минимум дважды, различным способом и в разное время.

Еще одной интересной находкой, о которой рассказал руководитель экспедиции Тимур Бобровский, стала деталь для печати, датированная второй половиной XIV в. Очевидно, что эта печать была связана с Киевской митрополией при Софии Киевской (Кафедральном митрополичему храме), где был архив, куда приходили письма со всего мира. Архив продолжал свое существование и в послемонгольское время, письма отправлялись, скреплялись печатями. Это, в свою очередь, опровергает миф о полном уничтожении Киева во время татарского нашествия.

Скриншот сообщения путешественника Игоря Полуэктова в Facebook




Напомним, летом 2019 года археологи обнаружили на территории Национального заповедника «София Киевская» ученые под руководством Тимура Бобровского раскопали то, что они поначалу приняли за остатки Софийских ворот с надвратной церковью. Однако впоследствии оказалось, что «обнаруженные стены сооружения по своей конструкции намного сложнее, нежели въездные ворота, ведь здесь были помпезные арки и колонны». «Здание имеет намного большую площадь, чем мы предполагали. Возможно, это дворец», — рассказал Бобровский.
Fraza.ua
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