На территории Софии Киевской нашли необычную находку

Именно на его месте, как утверждается, и был заложен фундамент собора. Кроме того, ученые обнаружили свидетельства того, что во время татаро-монгольского нашествия Киев не был уничтожен. Об этом сообщает Фраза.

В ходе раскопок на территории Национального заповедник «София Киевская» ученые обнаружили остатки ингумационного женского захоронения. Как сообщает путешественник и активист Игорь Полуэктов на своей странице в Facebook, найденная женская шпилька и, соответственно, само погребение, предварительно датируются V — IV вв. до н. э. и на сегодняшний день это самая древняя археологическая находка на территории «Софии Киевской».

Благодаря этой находке, а также совокупности ряда других признаков удалось атрибутировать захоронения и связать его с племенами подгорцевско-милоградской культуры, ареал распространения которой охватывал Верхнее Поднепровье, северную часть современной Украины до рек Стугны и Южного Буга. Период расцвета этой культуры пришелся на первую половину VІІІ — начало ІІІ вв до н. э. — время, когда установились и укрепились регулярные контакты ее сообщества с представителями скифской культуры.

Выяснилось, что фактически, в самом центре верхнего города Киева существует курганное захоронение возрастом 2500 лет, на котором и были позже заложены фундаменты Софии. Археологи готовы подтвердить, что закладка фундаментов храма происходила минимум дважды, различным способом и в разное время.

Еще одной интересной находкой, о которой рассказал руководитель экспедиции Тимур Бобровский, стала деталь для печати, датированная второй половиной XIV в. Очевидно, что эта печать была связана с Киевской митрополией при Софии Киевской (Кафедральном митрополичему храме), где был архив, куда приходили письма со всего мира. Архив продолжал свое существование и в послемонгольское время, письма отправлялись, скреплялись печатями. Это, в свою очередь, опровергает миф о полном уничтожении Киева во время татарского нашествия.

















Напомним, летом 2019 года археологи обнаружили на территории Национального заповедника «София Киевская» ученые под руководством Тимура Бобровского раскопали то, что они поначалу приняли за остатки Софийских ворот с надвратной церковью. Однако впоследствии оказалось, что «обнаруженные стены сооружения по своей конструкции намного сложнее, нежели въездные ворота, ведь здесь были помпезные арки и колонны». «Здание имеет намного большую площадь, чем мы предполагали. Возможно, это дворец», — рассказал Бобровский.