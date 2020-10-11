На деньгах и телефонах дольше остается вирус, чем считалось

Предыдущие лабораторные исследования показали, что SARS-Cov-2 может "выживать" в течение двух-трех дней на банкнотах и стекле и до шести дней на пластике и нержавеющей стали.

Но последнее исследование Австралийского национального научного агентства CSIRO показало, что вирус оказался "чрезвычайно устойчивым" и способен при температуре 20° C выживать в течение 28 дней на гладких поверхностях, таких как стекло на экранах мобильных телефонов и бумажных банкнотах.

Для сравнения, вирус гриппа может выжить в тех же условиях в течение 17 дней.

"Определение того, как долго вирус остается активным на разных поверхностях, позволяет нам более точно прогнозировать его распространение, смягчать последствия, а также лучше защитить наших людей", - сказал исполнительный директор CSIRO доктор Ларри Маршалл.





Исследование показало, что вирус выживает меньше времени при более высоких температурах. Так при 40° C он перестал быть заразным спустя 24 часа.





Всемирная организация здравоохранения пока не подтвердила не единого случая передачи Covid-19 через продукты питания или упаковку.



