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11 октября 20, 20:19
На деньгах и телефонах дольше остается вирус, чем считалось
скорая
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Вирус SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19 может оставаться заразным на поверхностях вроде банкнот, экранах телефонов и нержавеющей стали до 28 дней.

Предыдущие лабораторные исследования показали, что SARS-Cov-2 может "выживать" в течение двух-трех дней на банкнотах и стекле и до шести дней на пластике и нержавеющей стали.

Но последнее исследование Австралийского национального научного агентства CSIRO показало, что вирус оказался "чрезвычайно устойчивым" и способен при температуре 20° C выживать в течение 28 дней на гладких поверхностях, таких как стекло на экранах мобильных телефонов и бумажных банкнотах. 

Для сравнения, вирус гриппа может выжить в тех же условиях в течение 17 дней. 

"Определение того, как долго вирус остается активным на разных поверхностях, позволяет нам более точно прогнозировать его распространение, смягчать последствия, а также лучше защитить наших людей", - сказал исполнительный директор CSIRO доктор Ларри Маршалл.

Исследование показало, что вирус выживает меньше времени при более высоких температурах. Так при 40° C он перестал быть заразным спустя 24 часа.

Всемирная организация здравоохранения пока не подтвердила не единого случая передачи Covid-19 через продукты питания или упаковку. 
telegraf.com.ua
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