На деньгах и телефонах дольше остается вирус, чем считалось

Предыдущие лабораторные исследования показали, что SARS-Cov-2 может "выживать" в течение двух-трех дней на банкнотах и стекле и до шести дней на пластике и нержавеющей стали.
Но последнее исследование Австралийского национального научного агентства CSIRO показало, что вирус оказался "чрезвычайно устойчивым" и способен при температуре 20° C выживать в течение 28 дней на гладких поверхностях, таких как стекло на экранах мобильных телефонов и бумажных банкнотах.
Для сравнения, вирус гриппа может выжить в тех же условиях в течение 17 дней.