Степанов о вреде антибиотиков для пациентов с COVID-19

Об этом министр рассказал на брифинге 12 октября, передает Цензор.НЕТ.

"Мы слышим о случаях от врачей-инфекционистов, когда человек только заболел COVID-19 с температурой 37,5, у него есть соответствующее подтверждение ПЦР-теста, и ему сразу начинают назначать по два антибиотика", - рассказал Степанов.

Он попросил врачей соблюдать соответствующие стандарты и протоколы лечения.

"Вы же понимаете, что назначая сразу, без показаний, антибиотики, без пневмоний, без ничего, происходит соответствующая антибиотикорезистентность. Затем, когда человеку действительно понадобятся антибиотики, действие этого антибиотика будет гораздо слабее, чем оно было бы, если бы полностью придерживались соответствующего протокола и стандарта" , - предупредил министр.