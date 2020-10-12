Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.35
USD
28.28
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Наука
12 октября 20, 11:17
Степанов о вреде антибиотиков для пациентов с COVID-19
антибиотики
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Министр здравоохранения Максим Степанов попросил врачей не назначать антибиотики больным COVID-19 без соответствующих показаний.

Об этом министр рассказал на брифинге 12 октября, передает Цензор.НЕТ.

"Мы слышим о случаях от врачей-инфекционистов, когда человек только заболел COVID-19 с температурой 37,5, у него есть соответствующее подтверждение ПЦР-теста, и ему сразу начинают назначать по два антибиотика", - рассказал Степанов.

Он попросил врачей соблюдать соответствующие стандарты и протоколы лечения.

"Вы же понимаете, что назначая сразу, без показаний, антибиотики, без пневмоний, без ничего, происходит соответствующая антибиотикорезистентность. Затем, когда человеку действительно понадобятся антибиотики, действие этого антибиотика будет гораздо слабее, чем оно было бы, если бы полностью придерживались соответствующего протокола и стандарта" , - предупредил министр.

Источник: https://censor.net/ru/n3224306
censor.net.ua
Ещё по теме:
Степанов прокомментировал доплаты медикам на местах
Глава Минздрава объяснил уголовное дело против себя
Карантин: какие изменения ждут украинцев с 1 августа
В Украине рекордное количество смертей от коронавируса
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Коронавирус способен проникать в мозг, - немецкие ученые
noimageКакие симптомы отличают коронавирус от простуды и гриппа
noimageНа деньгах и телефонах дольше остается вирус, чем считалось
Лента новостей