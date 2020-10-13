На деньгах и смартфонах коронавирус может жить 28 дней

Ученые выяснили, как долго коронавирус живет на предметах. Оказалось, что наиболее часто используемые предметы и поверхности способны хранить на себе следы COVID-19 в течение целого месяца. Так, в работе опубликованной в научном журнале Virology Journal, исследователи изучили выживаемость вируса, вызвавшего пандемию.

Все эксперименты проводились в темноте, чтобы исключить воздействие ультрафиолетогого излучения. Засеянные поверхности инкубировали при температурах 20, 30 и 40 градусов и отбирали пробы в различные моменты времени.

Они получили период полураспада от 1,7 до 2,7 дней при 20 градусах, который сокращался до нескольких часов при повышении температуры до 40 градусов. При этом жизнеспособный вирус выделяли на сроке до 28 дней при температуре 20 градусов с обычных поверхностей, таких как стекло, нержавеющая сталь, бумажные и полимерные банкноты. Но вирус SARS-CoV-2 продержался менее 24 часов при 40 градусах на некоторых поверхностях.

Эти результаты показали, что SARS-CoV-2 может оставаться заразным в течение значительно более длительных периодов времени, чем считается. Особенно опасны гладкие поверхности - экраны смартфонов, купюры и предметы из нержавеющей стали.

- Данные, представленные в этом исследовании, демонстрируют, что SARS-CoV-2 может быть восстановлен с непористых поверхностей в течение не менее 28 дней при температуре и влажности окружающей среды (20 градусов и относительная влажность 50%). Повышение температуры при сохранении влажности резко снизило выживаемость вируса до 24 часов при 40 градусов, - сказано в публикации.

Передача коронавируса происходит главным образом через аэрозоли, и недавние исследования показали, что SARS-CoV-2 может оставаться заразным в частицах, переносимых по воздуху, более 3 часов.