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15 октября 20, 10:28
Свиньи в Китае заболели "коронавирусом диареи": он опасен
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Зоонозные коронавирусы (те, что переходят от животных в популяцию людей) – постоянная угроза. Нынешняя пандемия SARS-CoV-2 это наглядно показала.

В Китае относительно недавно обнаружили высокопатогенный коронавирус SADS-CoV, который приводит к синдрому острой диареи у свиней, особенно у поросят. Биологи из Университета Северной Каролины в Чейпел-Хилл заразили им культуры человеческих клеток, то есть показали, что он опасен и для нас. Исследование опубликовано в журнале PNAS, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Авторы пишут, что SADS-CoV, вероятно, произошел от коронавирусов летучих мышей HKU2. По их мнению, он "перескочил" от рукокрылых на стадо свиней в Китае примерно в 2016-м. Это альфа-коронавирус (в отличие от ковидного бета-коронавируса), и он в первую очередь поражает клетки кишечника.

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Генетики собрали для опытов рекомбинантный вирус (rSADS-CoV), который, как выяснилось, эффективно реплицируется во многих клетках животных и приматов в частности. При этом патоген не использовал рецепторы ACE-2, DPP4 или CD13 для "абордажа" клеток и проникновения в них, как это делает вирус при COVID-19.

"Наши данные демонстрируют, что SADS-CoV имеет широкий спектр хозяев и обладает внутренним потенциалом к распространению между животными и людьми. Эффективный рост вируса в первичных клетках легких и кишечника человека указывает, что SADS-CoV – потенциальный новый коронавирус повышенного риска, который может негативно повлиять на мировую экономику и здоровье человека", – предостерегли биологи.

Было проверено и лечение болезни от SADS-CoV. Ремдесивир, который сейчас используют в тяжелых случаях COVID-19, "эффективно блокировал" репликацию rSADS-CoV в пробирке.
censor.net.ua
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