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18 октября 20, 10:22
Назван фактор, повышающий вдвое риск смерти от COVID
COVID
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Ученые объясняют это воздействием коронавирусной инфекции на организм в целом и использованием токсичных средств при лечении заболевания.

Британские ученые выяснили, что заболевания почек вдвое увеличивают риск смерти от коронавирусной инфекции, пишет газета Telegraph.

Исследователи Имперского колледжа Лондона проанализировали данные 372 зараженных пациента, которые были госпитализированы в реанимации четырех больниц Лондона и Бирмингема в период с 10 марта по 23 июля.

У 216 больных были проблемы с почками, хронические или вызванные инфекцией, из них скончались 107 пациентов. При этом из остальных 156 зараженных без каких-либо патологий почек умерли 32 человека.

Ученые объясняют это воздействием коронавирусной инфекции на организм в целом, "перекрестной связью" между легкими и почками и использованием токсичных средств при лечении заболевания.

Ранее ученые из Ливерпульского университета выяснили, что последовательное заболевание гриппом и COVID-19 в шесть раз увеличивает риск летального исхода.
Korrespondent
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