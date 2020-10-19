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Новости
Наука
19 октября 20, 10:04
С какой группой крови переносят COVID-19 тяжелее: ученые
COVID-19
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Исследователи отметили, что пациенты II и IV группы проводили в среднем заметно больше времени в отделениях интенсивной терапии

Больные со второй группой крови, вероятно, статистически подвержены наиболее тяжелому течению COVID-19. Об этом свидетельствуют данные исследования, опубликованного в New England Journal of Medicine. 

Это же предположение высказывали ранее канадские ученые: они изучили данные о 95 тяжелобольных пациентах, госпитализированных в больницах Ванкувера.

Оказалось, что люди не только со второй, но и с четвертой группой крови с большей вероятностью нуждались в искусственной вентиляции легких при COVID-19. По мнению ученых, это было связано с более высоким риском дисфункции или отказа отдельных органов из-за коронавируса, чем у людей с кровью первой и третьей групп.

Исследователи отметили, что пациенты со второй и четвертой группой крови проводили "в среднем заметно больше времени" в отделениях интенсивной терапии. 

Также анализ датских гематоголов показал, что у людей с первой группой крови шансов заразиться якобы меньше из-за того, что эта когорта – со сниженной восприимчивостью к инфекции SARS-CoV-2. 

Издание DW отмечает, что результаты этих исследований "будут иметь значительные последствия" для выработки методики лечения атипичной пневмонии COVID-19, и не только ее.

В апреле 2020 года ученые Центра по контролю и профилактике заболеваний США пришли к выводу, что симптомов коронавируса намного больше, чем предполагалось вначале. В августе этого года ученые доказали, что пациенты с тяжелым ожирением при COVID-19 в 87% случаев нуждаются аппарате искусственной вентиляции легких. В 2020 году более 800 человек умерло из-за дезинформации о коронавирусе. 
liga.net
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