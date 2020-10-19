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19 октября 20, 11:35
2 ноября Земля может столкнуться с астероидом – астрофизик
астероид
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Потенциальное столкновение с астероидом 2018VP1 на нанесет Земле вреда, считает Нил Деграсс Тайсон

2 ноября Земля может столкнуться с астероидом 2018VP1. Об этом написал в Instagram известный американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон.

По его словам, астероид летит со скоростью около 25 000 миль в час (более 40 000 км/ч).

В то же время Тайсон отмечает, что размеры астероида недостаточно велики, чтобы нанести планете ущерб.

"Так что, если в 2020-м и настанет конец света, то это не будет по вине Вселенной", – пошутил астрофизик.

Центр околоземных объектов (CNEOS) NASA оценивает вероятность столкновения в 0,41%. По данным CNEOS, диаметр 2018VP1 составляет два метра. Для сравнения, диаметр челябинского метеорита был около 20 метров, а Тунгусского – 65.

24 сентября на минимальном от Земли расстоянии пролетал астроид SW 2020 размером со школьный автобус. Тогда отмечалось, что глыбы подобного размера влетают в земную атмосферу в среднем примерно раз в год или два.
liga.net
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