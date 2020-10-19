2 ноября Земля может столкнуться с астероидом – астрофизик

2 ноября Земля может столкнуться с астероидом 2018VP1. Об этом написал в Instagram известный американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон.

По его словам, астероид летит со скоростью около 25 000 миль в час (более 40 000 км/ч).

В то же время Тайсон отмечает, что размеры астероида недостаточно велики, чтобы нанести планете ущерб.

"Так что, если в 2020-м и настанет конец света, то это не будет по вине Вселенной", – пошутил астрофизик.

Центр околоземных объектов (CNEOS) NASA оценивает вероятность столкновения в 0,41%. По данным CNEOS, диаметр 2018VP1 составляет два метра. Для сравнения, диаметр челябинского метеорита был около 20 метров, а Тунгусского – 65.