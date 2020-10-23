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Наука
23 октября 20, 00:15
Таблетки с рыбьим жиром почти никому не нужны
рыбий жир
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Капсулы с рыбьим жиром, которые принимают каждый день сотни тысяч людей, в реальности полезны только для жертв сердечной недостаточности.
Эксперты в области лечения болезней сердца установили, что для данной категории пациентов эти добавки необходимы, а другим они просто не нужны.
 
Пищевые добавки с рыбьим жиром
 
Прием пищевых добавок с рыбьим жиром в виде таблеток или капсул абсолютно бесполезен для всех людей кроме тех, кто является жертвами сердечной недостаточности. Исследователи из Американской кардиологической ассоциации выяснили, что эти таблетки творят настоящие чудеса с теми, кто восстанавливается после инфарктов, так как рыбий жир помогает им защищаться от дальнейших осложнений. А вот для здоровых людей эти пищевые добавки не представляют вообще никакой ценности.
 
"Мы не можем рекомендовать использование добавок с жирными кислотами Омега-3 для первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, - говорится в заявлении ученых. - Принимающие их сегодня миллионы людей поступают так, несмотря на полное отсутствие научных доказательств способности данных добавок защищать человека от инфарктов, инсультов или смерти тех, у кого не имеется диагностированных болезней сердца". +
 
Даже в США почти 19 млн человек ежедневно употребляли пищевые добавки с рыбьим жиром в 2012 году. Можно не сомневаться, что за последние годы их число существенно выросло, так как в научно-популярной литературе продолжается масштабная кампания по популяризации жирных кислот Омега-3. Авторы нынешнего анализа изучили результаты всех имеющихся на сегодняшний день рандомизированных научных исследований, оценивающих роль добавок с рыбьим жиром в деле профилактики болезней сердца.

Источник: medikforum.ru 
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