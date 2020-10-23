Лекарство от рака спрятано в самом человеке, заявили канадцы

Специалисты-палеогенетики из Онкологического центра принцессы Маргарет в Торонто заявили, что нашли новый «метод» лечения рака. Как пишет Фраза, их цитирует издание Nature.

Как отмечается, экспертам удалось установить, что некоторые фрагменты ДНК, доставшиеся человеку от предков, могут активировать мощный иммунный ответ, убивая клетки как инфекцию.

Ученые уверяют: «За миллионы лет эволюции люди приобрели ряд таких тихих повторяющихся элементов ДНК, но было неясно, почему и какой цели они служат».

Они также отмечают: «Как геномные археологи мы решили определить функцию этих реликтов ДНК, и обнаружили, что при определенных условиях их можно реактивировать и стимулировать нашу иммунную систему».

В статье сказано: «Специалисты определила специфические древние повторяющиеся элементы ДНК, или SINE (короткие вкрапленные ядерные элементы), которые тихо лежат в нашем геноме, а также доказали, что их можно реактивировать».

В отчете говорится: «При этом возникают двухцепочечные РНК, воспринимаемые организмом как маркер вирусной инфекции. Данный механизм был использован для запуска в клетках врожденного иммунного ответа».

Исследователи признают: «Раковые клетки защищаются, производя больше фермента ADAR1, который разрушает двухцепочечную РНК, продуцируемую древней ДНК, и предотвращая таким образом активацию иммунной системы. Но если подавить этот фермент, раковые клетки становятся более чувствительными к лекарственным препаратам, действующим по принципу вирусной мимикрии».

Кроме этого резюмируется: «Все это открывает новую область лечения рака, которая дает нам возможность использовать древние элементы ДНК для борьбы с болезнью. Доказанная эффективность ингибирования фермента ADAR1 позволит разработать новые эпигенетические препараты, которые вызывают иммунный ответ против раковых клеток, что сделает иммунотерапию рака более действенной».