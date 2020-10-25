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25 октября 20, 21:21
Комаровский нашел способ, как отличить covid-19 от ОРВИ
Евгений Комаровский
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Комаровский рассказал нюансы
Известный врач-педиатр Евгений Комаровский объяснил украинцам, как отличить коронавирус от гриппа и ОРВИ. Известный педиатр на своем сайте отметил, что при COVID-19 потеря обоняния у человека считается ключевым признаком, а также объяснил, почему это происходит.

Комаровский пояснил, что множество исследований было проведено относительно потери нюха и вкуса у пациентов. Выяснилось, что вирус поражает нервные клетки, которые воспринимают вкус и запах.

"И вот воспаляются эти самые помощники нейронов, а в них содержится огромное количество фермента, который открывает дорогу вирусу", - сказал Комаровский.
Доктор особо отметил, что исчезновение обоняния и вкуса при отсутствии насморка очень характерно именно для коронавируса. Ведь при гриппе тоже часто пропадает нюх, но это случается по другим причинам: заложен нос, насморк, отек слизистой и отек клеток, чувствительных к запахам.

"Поэтому именно этот симптом может считаться диагностическим, то есть тест "Чем это пахнет?" намного точнее, чем любая термометрия", - заверил Комаровский.
Педиатр предложил такой способ выявления коронавируса на практике: "если вы учитель в школе или отвечаете за проведение термометрии и допуск к работе на своем предприятии, то потрите тряпочку чесноком и спрашивайте каждое утро всех, у кого повышенная температура, чем она пахнет".

"Если различает запах, то слава Богу, банальное ОРВИ, пошли учиться или работать, если нет - отправляем домой", - посоветовал доктор.

источник: chronicle.znaj.ua/
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