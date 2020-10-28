Ученые предупредили о несовершенстве первых COVID-вакцин

Первые COVID-вакцины могут оказаться недостаточно эффективными. Об этом заявила глава целевой рабочей группы правительства Великобритании по вакцинам Кейт Бингем в статье для The Lancet в среду, 28 октября.

По ее словам, первое поколение вакцин будет несовершенным.

"Мы должны быть готовы к тому, что они могут не предотвратить инфекцию, а скорее уменьшить симптомы", - подчеркнула она.

Бингем добавила, что на часть людей, первые вакцины могут никак не подействовать. Основная проблема заключается в том, что глобальные производственные мощности для вакцин крайне неадекватны для миллиардов необходимых доз, а производственные мощности в Великобритании на сегодня недостаточны.

Напомним, что всем жителям ЕС вакцин в 2021 году не хватит. В Еврокомиссии заявили, что вакцин для всего населения не хватит и призвали правительства содружества установить приоритеты в вакцинации.

Также был назван срок появления американской вакцины от COVID-19. Вакцина от коронавируса может быть доступна в США до конца 2020 года. Однако потребуется "несколько месяцев 2021 года", прежде чем ограниченные дозы станут более широко доступными.