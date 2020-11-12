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Новости
Наука
12 ноября 20, 11:03
Как терапия против ревматизма влияет на тяжесть COVID-19?
COVID-19
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В начале пандемии возникло беспокойство: стоит ли продолжать/проводить иммунотерапию среди пациентов с ревматизмом.

Сейчас кое что прояснилось

У большинства инфицированных коронавирусом, кто имеет также ревматическое заболевание, наблюдается легкое течение COVID-19. Кроме того, заболеваемость коронавирусом среди таких якобы держится на низком уровне, теоретизируют медики в журнале Американского колледжа ревматологов АCR Convergence.

Многие пациенты с ревматическим заболеванием получают иммунодепрессанты: такие препараты угнетают иммунные ответы и в целом делают организм более восприимчивым к инфекциям. Но от них может быть и полезный эффект при COVID-19: эти моменты сейчас выясняются в исследованиях.

Авторы статьи провели обзор восьми исследований с января по июнь 2020-го, где сообщалось об исходах COVID-19 среди пациентов с ревматизмом, которые проходили биологическую (TNF-ингибиторами, интерлейкинами, Т- и В-клетками) и таргетную терапию с ингибиторами янус-киназы.

Из 6095 пациентов с ревматизмом (у 28% – ревматоидный артрит, 7% – псориатический артрит) только 123 (2%) были положительными или крайне подозрительными на COVID-19. 68% пациентов с ковидом принимали биопрепараты: 31% – TNF-ингибиторы, 6% – ингибиторы янус-киназы. Среди заболевших коронавирусом 91 (73%) не госпитализировали. 13 пациентов (11%) из госпитализированных попали в реанимацию, четверо (3,2%) умерли.

Авторы отмечают низкий уровень смертности среди ковидных пациентов с ревматическим заболеванием, но уточняют: их анализ все же недостаточно обширный, чтобы сделать твердые выводы о влиянии антиревматоидной иммунотерапии на исходы при COVID-19.
liga.net
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