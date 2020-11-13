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13 ноября 20, 11:31
Пять категорий людей, которым грозит тяжелая форма ковида
ковид
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В группах риска – медики, люди с хроническими заболеваниями и диабетом.

Среди заразившихся коронавирусом есть несколько категорий людей, которым грозит тяжелая форма заболевания, пишет медицинский портал. По мнению медиков, тяжесть заболевания COVID-19 зависит прежде всего от дозы инфицирования (так называемой вирусной нагрузки) и сопутствующих заболеваний человека.

Специалисты назвали пять категорий заразившихся ковидом людей, которым грозит тяжелая форма инфекции.

1.Инфицированные большой дозой

В этой категории прежде всего выделяются медработники.

Но не стоит забывать и о тех, кто заражаются в больших компаниях или в местаж большого скопления людей.

2. Люди с тяжелым дефицитом иммунитета

К ним относятся больные с ВИЧ, онкологическими заболеваниями, проходящие химиотерапию и другие виды лечений, ослабляющих иммунитет.

3. Имеющие хронические нарушения обмена веществ

Люди с нарушениями обмена веществ и сопутствующим ожирением  переносят коронавирус гораздо тяжелее.

4. Диабетики

Сахарный диабет у заразившегося коронавирусом человека является очень серьезным фактором, способным повлиять на развитие тяжелой формы заболевания.

5. Люди, имеющие проблемы с сосудами

Коронавирус может вызывать сосудистое воспаление, что при уже имеющемся нарушении может привести к опасным эффектам.
kp.ua
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