Пять категорий людей, которым грозит тяжелая форма ковида

Среди заразившихся коронавирусом есть несколько категорий людей, которым грозит тяжелая форма заболевания, пишет медицинский портал. По мнению медиков, тяжесть заболевания COVID-19 зависит прежде всего от дозы инфицирования (так называемой вирусной нагрузки) и сопутствующих заболеваний человека.
Специалисты назвали пять категорий заразившихся ковидом людей, которым грозит тяжелая форма инфекции.
1.Инфицированные большой дозой
В этой категории прежде всего выделяются медработники.
Но не стоит забывать и о тех, кто заражаются в больших компаниях или в местаж большого скопления людей.
2. Люди с тяжелым дефицитом иммунитета
К ним относятся больные с ВИЧ, онкологическими заболеваниями, проходящие химиотерапию и другие виды лечений, ослабляющих иммунитет.
3. Имеющие хронические нарушения обмена веществ
Люди с нарушениями обмена веществ и сопутствующим ожирением переносят коронавирус гораздо тяжелее.
4. Диабетики
Сахарный диабет у заразившегося коронавирусом человека является очень серьезным фактором, способным повлиять на развитие тяжелой формы заболевания.
5. Люди, имеющие проблемы с сосудами
Коронавирус может вызывать сосудистое воспаление, что при уже имеющемся нарушении может привести к опасным эффектам.