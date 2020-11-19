Защищают ли народные средства от коронавируса

И поэтому, инфекционист и доктор медицинских наук Ольга Голубовская рассказала, что действительно защищает от заболевания COVID-19.
Об этом она рассказала в интервью Министерству здравоохранения Украины.
По ее словам, чеснок, алкоголь и цибуля не оказывают весомого влияния на течение коронавирусной болезни, даже не смотря, что там содержатся фитонциды. В то же время, прием натуральных острых овощей может благоприятно повлиять на организм, также как и занятия спортом и правильное питание, но это также никак не поможет при COVID-19.