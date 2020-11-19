Защищают ли народные средства от коронавируса

И поэтому, инфекционист и доктор медицинских наук Ольга Голубовская рассказала, что действительно защищает от заболевания COVID-19.

Об этом она рассказала в интервью Министерству здравоохранения Украины.

По ее словам, чеснок, алкоголь и цибуля не оказывают весомого влияния на течение коронавирусной болезни, даже не смотря, что там содержатся фитонциды. В то же время, прием натуральных острых овощей может благоприятно повлиять на организм, также как и занятия спортом и правильное питание, но это также никак не поможет при COVID-19.

Инфекционист отмечает, что самое главное - это то, как организм отреагирует на вирус, потому что при коронавирусе "именно иммунная система вызывает поражение легких". А то, какой будет реакция, зависит уже от генетической предрасположенности.





Также Голубовская обратила внимание на очень распространенную проблему с нехваткой витамина "Д" у большинства людей, и отметила, что это также влияет на уровень иммунитета. Поэтому стоит задуматься о нормализации уровня этого витамина в организме.