Ученые нашли способ замедлить старение

Израильские ученые нашли способ замедлить биологический процесс старения у людей. Результаты их исследования были опубликованы в научном журнале Aging 18 ноября.

Как известно, в процессе старения человеческого организма укорачиваются защитные "колпачки" на концах хромосом − теломеры, которые защищают хромосомы от разрушения и отвечают за целостность генома в процессе деления клетки.





Чем старше человек и чем больше у него болезней, тем короче теломеры.





Из-за сокращения теломер клетки утрачивают способность к делению и становятся сенесцентными − не выполняют своих функций, но и не умирают, а накапливаются в организме, мешая регенерации. Вследствие этого организм стареет.





Многие исследователи в области генетики пытались найти способы восстановления роста теломер и устранения сенесцентных клеток.





Ученым из Университета Тель-Авива удалось достигнуть такого эффекта с помощью гипербарической оксигенации, или кислородной терапии в условиях высокого давления. Они установили, что у пожилых людей при получении чистого кислорода в условиях гипербарической барокамеры длина теломер увеличивается на 20%.





В исследовании участвовали 35 здоровых людей в возрасте старше 64 лет. Каждого из пациентов помещали в гипербарическую барокамеру на 90 минут в течение пяти дней в неделю на протяжении трех месяцев, и там они дышали чистым кислородом.





Как заявили организаторы эксперимента, сейчас теломеры испытуемых достигают такой же длины, какая была у них 25 лет назад. Кроме того, подобная терапия позволила на 37% снизить количество сенесцентных клеток в организме, что облегчило процесс регенерации.





Ранее подобное исследование было проведено на животных и показало, что удаление сенесцентных клеток из организма продлевает жизнь более чем на треть.



