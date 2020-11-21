Ученые нашли новый смертельный вирус

В Боливии вирусологи нашли новый смертельный вирус "Чапаре", который может передаваться от человека к человеку, вызывая геморрагическую лихорадку. Три человека уже погибли от этой болезни. Об этом сообщает lenta.ua.

Передача заболевания может происходить через различные биологические жидкости, что вызывает большое беспокойство, ведь любой "чих" больного представляет серьезную угрозу для остальных.

Этот вирус называется вирусом "Чапаре", который принадлежит к той же категории, что и вирус Эбола, и обычно передается от мышей человеку. После заражения вирусом у пациентов могут появиться такие симптомы, как высокая температура, боль в животе, рвота, кровоточивость десен и кожная сыпь. В настоящее время не существует специального лекарства от этого вируса, и пациенты могут получать только поддерживающую терапию и инфузию. Но теперь выяснилось, что передача вируса возможна и от человека к человеку.

Кейтлин Коссабум, эпидемиолог из Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), сказала, что вирус смертоносен и может распространяться через различные жидкости организма, включая слюну и кровь. Исследователи отметили, что необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять, как распространяется этот вирус. Ученые до сих пор мало что знают о вирусе "Чапаре", поэтому необходимо предпринять все меры для того, чтобы он не распространялся дальше.