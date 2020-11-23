Впервые за 800 лет в конце декабря будет редкое явление

Если 21 декабря посмотреть с Земли на ночное небо, то расстояние между Юпитером и Сатурном будет составлять всего 1/5 диаметра Луны. Подобного явления не было почти 800 лет, передает Science Alert.

Отмечается, что хотя планеты физически и не будут находиться близко друг к другу, они будут выглядеть как единая точка яркого света на ночном небе.

"Выравнивания между этими двумя планетами довольно редки, они происходят примерно раз в 20 лет, но это выравнивание исключительно редко из-за того, насколько близко планеты будут располагаться друг к другу", – говорит астроном Патрик Хартиган из Университета Райса.

Астроном добавил, что более близкое выравнивание между Юпитером и Сатурном было 5 марта 1226 года.

В издании пишут, что лучше наблюдать за явлением где-то рядом с экватором, но если небо чистое, выравнивание должно быть видно практически из любой точки Земли. По словам астрономов, пара планет будет появляться в ночном небе примерно через час после захода солнца каждый вечер в конце декабря. Чтобы хоть мельком увидеть явление, нужно направить телескоп на западное небо.

Отмечается, что следующие столь близкое выравнивание ожидается в марте 2080 года, а затем – не раньше 2400-го.