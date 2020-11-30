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29 ноября 20, 07:54
Анастезиолог: как больные COVID-19 выживают под кислородом
COVID-19
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Врач описал ощущения пациентов с COVID-19, подключенных к аппаратам ИВЛ или кислородным баллонам.

Врач Александр Рештаненко рассказал, что значит болеть коронавирусом, будучи подключенным к "кислороду". 

Об этом он написал в Facebook.

"Это когда ты целые сутки на кислородной маске. Без родственников и друзей, сам... Хорошо если есть телефон, но при гипоксическом повреждении мозга он сильно не нужен уже, только разве что попрощаться", - написал он. 

По его словам, в этом состоянии простые задачи вроде сходить в туалет или покушать превращаются в что-то вроде прыжка с парашютом - "невредимым и живым можешь не долететь". 

"А попасть через трубу на ИВЛ, ещё та лотерея, голосовую щель при интубации, сквозь слои защиты у врача-анестезиолога видно, мягко говоря, хе**во. Квест продленной ИВЛ с разрезанным горлом я пропущу", - пишет Рештаненко.

Ко всему этому он предлагает добавить уставший медперсонал, который весь день вынужден ходить в "костюмах космонавтов", а также отсутствие специфического лечения. 

Как сообщалось ранее, 28 ноября в Украине зафиксировали 16 294 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки, что стало очередным рекордом.
telegraf.com.ua
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