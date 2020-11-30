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29 ноября 20, 18:27
Лунное затмение 30 ноября: как пережить и что сделать
лунное затмение
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Коридор лунных затмений начнется 30 ноября и продолжится до 14 декабря

Коридор лунных затмений, который начнется 30 ноября и продолжится до 14 декабря, - последний в 2020 году. Однако его влияние будет ощущаться за неделю до начала коридора затмений и неделю после, то есть до 21 декабря - зимнего солнцестояния. Podrobnosti.ua расскажут, как пережить астрономическое явление.

Затмение в ночь на понедельник будет сложно разглядеть невооруженным глазом. Значительных изменений в оттенке Луны не произойдет, может лишь слегка уменьшиться ее яркость.

Полутеневое лунное затмение 30 ноября совпадает с полнолунием, когда Солнце, Земля и Луна окажутся на одной прямой.

Чего избегать

- принимать эмоциональные решения;
- конфликтовать; 
- резко менять свои планы 

Что нужно сделать

Конечно, такой процесс для некоторых может пройти не совсем гладко. Людей могут переполнять эмоции, поэтому осознанно работайте над развитием.

Задумайтесь над тем, с кем вы общаетесь, отстаивайте свои границы и работайте над собственными желаниями. Уделите время себе и займитесь духовными практиками: йогой, молитвой, медитацией.
Podrobnosti
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