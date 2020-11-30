Лунное затмение 30 ноября: как пережить и что сделать

Коридор лунных затмений, который начнется 30 ноября и продолжится до 14 декабря, - последний в 2020 году. Однако его влияние будет ощущаться за неделю до начала коридора затмений и неделю после, то есть до 21 декабря - зимнего солнцестояния. Podrobnosti.ua расскажут, как пережить астрономическое явление.

Затмение в ночь на понедельник будет сложно разглядеть невооруженным глазом. Значительных изменений в оттенке Луны не произойдет, может лишь слегка уменьшиться ее яркость.

Полутеневое лунное затмение 30 ноября совпадает с полнолунием, когда Солнце, Земля и Луна окажутся на одной прямой.