В США появился чудо-препарат:Он обращает вспять старение ума

Несколько доз экспериментального препарата ISRIB могут обратить вспять возрастное ухудшение памяти и умственных способностей. Пока его действие проверено только на мышах, пишут в журнале eLife ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

В лабораторных опытах, уточняет MedicalXpress, препарат якобы показал способность восстанавливать функцию памяти через несколько месяцев после черепно-мозговой травмы, устранять когнитивные нарушения при синдроме Дауна, предотвращать потерю слуха из-за шума, бороться с некоторыми типами рака простаты и даже улучшать когнитивные функции у здоровых животных.

"Чрезвычайно быстрые эффекты ISRIB показывают, что значительная часть возрастных умственных потерь может быть вызвана своего рода обратимой физиологической блокировкой, а не более стойкой деградацией. Наши данные свидетельствуют о том, что старый мозг не теряет навсегда основные когнитивные способности", – полагают авторы.

Они утверждают, что при помощи ISRIB могут снять такую "блокировку". Препарат открыт в 2013 году. Он перезагружает механизмы производства белка в клетках после того, как те блокируются одной из интегрированных реакций на стресс (ISR). Механизм остановки синтеза белка имеет решающее значение для отсеивания неправильно функционирующих клеток, но, если он "сбоит", это может привести к серьезным проблемам.

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Авторы полагают, что в основе чисто возрастного умственного снижения может лежать обширная активация ISR-механизма.

В опытах они научили старых мышей выбираться из водяной западни через нахождение скрытой платформы. Эту задачу обычно трудно освоить пожилым животным. Но животные, три дня получавшие небольшие дозы ISRIB, справлялись с задачей так же, как и молодые: намного лучше, чем животные того же возраста, которые не получали препарат.

Через несколько недель после первоначальной терапии ученые обучили тех же мышей находить выход из лабиринта, который менялся каждый день: это было испытание умственной гибкости. Мыши после ISRIB за три недели до этого все еще оставались умственно молодыми, а животные без терапии плохо справлялись.

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Изучив активность и анатомию клеток в гиппокампе мозга (играет ключевую роль в обучении и памяти) через день после однократной дозы ISRIB, авторы обнаружили, что общие признаки старения нейронов "исчезли буквально в одночасье": их электрическая активность стала более выраженной и восприимчивой к стимуляции, они показали более устойчивую связь с клетками вокруг и способность образовывать стабильные связи, которые обычно наблюдаются только у молодых.

Сейчас авторы пытаются понять, как долго могут сохраняться когнитивные преимущества ISRIB. Они воодушевлены и говорят, что могли нащупать ключик к будущему лечению болезней Альцгеймера, Паркинсона и БАС, рассеянного склероза, последствий ЧМТ, синдрома Дауна и просто когнитивного снижения из-за возраста.

ISRIB также изменяет функцию Т-клеток иммунной системы, которые также склонны к возрастной дисфункции. Это также потенциально открывает обширные перспективы. Авторы утверждают, что пока не наблюдали ни одного побочного эффекта.

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