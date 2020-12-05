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Новости
Наука
4 декабря 20, 21:47
Ученые нашли средство, которое блокирует передачу COVID-19
коронавирус
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Ученые заявили, что обнаружили средство, которое блокирует COVID-19. Речь идет о препарате 4482/EIDD-2801.

Американские ученые из университета штата Джорджия сообщили, что обнаружили средство, которое блокирует передачу коронавируса. Они поведали подробности, пишет Фраза.

Эксперты говорят, что провели анализ действия на COVID-19 противовирусного препарата 4482/EIDD-2801, известного как молнупиравир.

Они отмечают, что это эффективное средство против вирусов гриппа, обладающее широким спектром действия против РНК-содержащих вирусов.

Подчеркивается также, что данное средство показало отличный на ранней стадии заболевания.

Ученые говорят: «Молнупиравир не позволяет заразе прогрессировать до тяжелой формы, сокращает длительность сохранения инфекции в организме и может блокировать передачу коронавируса в течение первых суток».

Напомним, ранее мы писали, какие продукты помогут преодолеть COVID-19.
Fraza.ua
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