Ученые нашли средство, которое блокирует передачу COVID-19

Американские ученые из университета штата Джорджия сообщили, что обнаружили средство, которое блокирует передачу коронавируса. Они поведали подробности, пишет Фраза.

Эксперты говорят, что провели анализ действия на COVID-19 противовирусного препарата 4482/EIDD-2801, известного как молнупиравир.

Они отмечают, что это эффективное средство против вирусов гриппа, обладающее широким спектром действия против РНК-содержащих вирусов.

Подчеркивается также, что данное средство показало отличный на ранней стадии заболевания.

Ученые говорят: «Молнупиравир не позволяет заразе прогрессировать до тяжелой формы, сокращает длительность сохранения инфекции в организме и может блокировать передачу коронавируса в течение первых суток».

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