Ученые: Народное средство может помочь в терапии COVID

Ученые впервые описали доклиническую эффективность нетоксичного дягиля лекарственного в отношении SARS-CoV-2. На его основе, заверяют они, можно сделать многообещающий противовирусный препарат.
Об этом стало известно из нового исследования, которое опубликовали в электронной библиотеке препринтов bioRxiv.
Испанские ученые Иван Хосе Галиндо-Кардиэль и Эцио Панцери, которые являются соавторами исследования, утверждают, что недавно обнаруженное очищенное соединение, получаемое из корней и семян Angelica archangelica (в народе - Дягиль лекарственный, или Дудник лекарственный), продемонстрировало высокую надежность, длительную стабильность и повторяющуюся химическую стойкость, а также обладание многообещающего терапевтического эффекта от COVID-19.