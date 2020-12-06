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Наука
6 декабря 20, 08:59
Ученые: Народное средство может помочь в терапии COVID
Дягиль/дудник
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Дягиль/дудник в основе растительного препарата может помочь победить COVID-19.

Ученые впервые описали доклиническую эффективность нетоксичного дягиля лекарственного в отношении SARS-CoV-2. На его основе, заверяют они, можно сделать многообещающий противовирусный препарат.

Об этом стало известно из нового исследования, которое опубликовали в электронной библиотеке препринтов bioRxiv.

Испанские ученые Иван Хосе Галиндо-Кардиэль и Эцио Панцери, которые являются соавторами исследования, утверждают, что недавно обнаруженное очищенное соединение, получаемое из корней и семян Angelica archangelica (в народе - Дягиль лекарственный, или Дудник лекарственный), продемонстрировало высокую надежность, длительную стабильность и повторяющуюся химическую стойкость, а также обладание многообещающего терапевтического эффекта от COVID-19.

"Хорошо зарекомендовавшее себя растение в качестве травяного препарата может указывать на начало безопасных крупномасштабных клинических испытаний в рамках системы экстренного регулирования EMA (Европейское агентство лекарственных средств - ред.)" - заявлено в статье.

Добавим, что Дягиль, или Дудник - это травянистое растение, которое растет в Европы и в Западной Сибири. Имеет приятный сильный аромат, содержит эфирное (ангеликовое) масло и используется в парфюмерной промышленности для ароматизации одеколонов, паст, кремов. Отвар корневища применяют при метеоризме, желудочно-кишечных заболеваниях, гастритах. Также оказывает бактерицидное и спазмолитическое действие на дыхательные пути.
telegraf.com.ua
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