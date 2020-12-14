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Новости
Наука
14 декабря 20, 08:12
Рассекречена лучшая маска от коронавируса
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Ученые из США провели ряд экспериментов

Ученые из США провели ряд экспериментов и выяснили, какой тип защитных масок показал наилучшую эффективность в защите от COVID-19.

Наибольший уровень эффективности оказался у медицинских средств индивидуальной защиты, обеспечивающие от 38.5 до 80% в зависимости от типа фиксации на лице. Для большего процента защиты исследователи порекомендовали поверх маски одевать капроновый чулок, закрепив его стандартными канцелярскими резинками, а также, использовать ушные петли.

Отмечается, что для защиты слизистых оболочек носа и рта в бытовых условиях достаточно большую эффективность показали нейлоновые средства индивидуальной защиты, обеспечивающее до 79 уверенных процентов протекции от коронавирусной инфекции. При этом, различные банданы из хлопка обеспечивают лишь 50% противовирусной обороны, а балаклавы - 38%.

Ранее сообщалось, что маленькие дети могут умереть из-за постоянного ношения защитных масок. Они не только доставляет ребенку дискомфорт, но и "тормозит" поступление кислорода.

Кроме того, в ВОЗ сделали заявление по поводу использования медицинских масок. Теперь их нужно использовать не только в помещениях, но и на улице.
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