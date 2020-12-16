Популярный препарат оказался бесполезным при лечении COVID

Широко используемый антибиотик азитромицин, который в начале пандемии коронавируса приобрел глобальную популярность, бесполезен при лечении госпитализированных пациентов с COVID-19. Об этом пишут авторы исследования Recovery Trial, их выводы предварительно доступны в виде препринта на medRxiv.

Ранее азитромицин предложили для лечения COVID-19 на основании его иммуномодулирующего действия. Препарат широко используют для лечения ковид-пациентов из-за его теоретического потенциала для уменьшения воспаления легких (ключевой особенности тяжелой формы болезни).

В период с 7 апреля по 27 ноября в Британии случайным образом распределяли госпитализированных пациентов на две группы: с обычным стандартом лечения (5182 человек) и с таким же стандартом плюс азитромицин 500 мг раз в день перорально или внутривенно в течение 10 суток или до выписки (2582 человек). Пациенты включались в исследование в среднем через восемь дней после появления симптомов.

Результат весьма наглядный:

В течение 28 суток умерли 496 пациентов с азитромицином (19%) и 997 пациентов без него (19%). Между группами не было никакой значимой разницы ни в риске перехода на ИВЛ, ни в продолжительности госпитализации, ни в доле выписанных живыми.

Наблюдение завершено для 73% участников и будет полностью обработано к концу года. Публикация разрешена, поскольку регулятор сделал вывод, что доступных данных уже достаточно для выводов: "Использование азитромицина у пациентов, госпитализированных с COVID-19, должно быть ограничено больными, у которых есть четкие показания к антимикробным препаратам".

Авторы переживают, что повсеместное использование азитромицина при COVID-19 может вылиться в массовую резистентность бактерий к этому антибиотику.

Азитромицин – четвертый препарат, проверенный Recovery Trial. Ранее было показало, что ни гидроксихлорохин, ни лопинавир (средство от ВИЧ) не эффективны при COVID-19. Напротив, было очень четко показано, что дексаметазон снижает риск смерти примерно на 30% среди пациентов на ИВЛ, и на 20% среди нуждающихся в кислороде. У тех больных, кому не требуется респираторная поддержка, "декс" бесполезен.