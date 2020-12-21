Пять признаков того, что вы переболели коронавирусом

По статистике, около 25% людей переболели COVID-19 без симптомов. Ученые назвали целый список признаков, которые могут указывать на то, что вы входите в их число и у вас уже есть антитела. Пишет портал woman.ru.

Так, научные сотрудники Оксфордского университета решили узнать, какие признаки могут указывать на то, что человек уже переболел коронавирусом. Для этого они опросили пациентов, перенесших вирус бессимптомно.

Для начала, многие вспомнили о том, что какое-то время у них сильно болел живот. Никто не дает гарантий, что виноват именно COVID-19, так как точные причины таких болей пока не выявлены, но этот симптом может указывать на воспаления в нижних частях легких.

Также у большинства "бессимптомников" была беспричинная диарея - очень опасный признак. А все потому, что многие сразу ссылаются на отравление и не подозревают, что это начало коронавирусной инфекции.

Еще одним общим симптомом стали признаки конъюнктивита: жжение в глазах, зуд, гной или повышенная слезоточивость.

Усталость и потеря обоняния. Пациенты сказали, что у них проявлялись эти расстройства в легкой форме, но они тогда просто не придали этому значения.

Но стоит помнить, что исследование ученых еще не дает стопроцентной гарантии, что вы переболели вирусом. Однако, медики предупреждают, что в будущем возможны осложнения.