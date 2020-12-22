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Новости
Наука
21 декабря 20, 19:06
Ученые назвали природное средство, подавляющее COVID
корень солодки
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Глицирризиновая кислота, которая содержится в корне солодки, способна нейтрализовать коронавирус.
Ученые из немецкой университетской клиники в Эссене выяснили, что экстракт корня солодки подавляет коронавирус. Результаты исследования были опубликованы на портале bioRxiv.
 
Научная группа подготовила экстракт корня солодки в концентрации 8 мг/мл и добавила его, разведенный в различных дозах (0,002-4 мг/мл), в сто 50%-ных инфекционных доз коронавируса, а затем инкубировали его в течение часа при температуре 37 градусов.
 
Это же они повторили на специальных конфлюэнтных клетках Vero E6.
 
Результаты показали, чтто водный экстракт корня солодки показал нейтрализующий эффект при концентрации 0,5-1 мг/мл − более низкой, чем в чае из этого растения. Таким образом, авторы исследования предположили, что напиток может быть эффективен при лечении от коронавируса.
 
Ранее противовирусные свойства глицирризиновой кислоты, содержащейся в корне солодки, доказали на примере простого герпеса и некоторых других вирусов.
 
Как подчеркивают ученые, действие корня солодки и глицирризина на коронавирус необходимо изучить подробнее, чтобы подтвердить их терапевтический эффект.
 
На данный момент известно, что это вещество безопасно и легко переносится.
 
Ранее ученые установили, что сок черноплодной рябины может подавить до 97% коронавируса.
 
Также эффективность против COVID-19 показал чай на основе шалфея и периллы.
Korrespondent
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