Искусственное Солнце нагрели до 100 млн градусов (ВИДЕО)

Ученые из Южной Кореи установили новый рекорд, продержав внутри установки для магнитного удержания плазмы температуру в 100 млн градусов по Цельсию в течение 20 секунд, что более чем в шесть раз горячее, чем температура ядра Солнца.

Как сообщает Psys.org, эксперимент провели 24 мая в Исследовательском центре KSTAR (корейский проект по углубленному исследованию сверхпроводящей установки для магнитного удержания плазмы типа токамак) при Корейском институте энергии термоядерного синтеза (KFE).

По информации издания, в рамках совместных исследований с Сеульским университетом и Колумбийским университетом США команде исследователей удалось удержать в течение 20 секунд чрезвычайно высокую температуру, что является одним из основных условий ядерного синтеза в плазменной кампании KSTAR 2020 года.

Первый рекорд исследователей в 2018 году составил всего 1,5 секунды, а уже в прошлом году они смогли улучшить результат до 8 секунд.

До этого времени существовали и другие термоядерные устройства, которые могли удержать температуру в 100 млн градусов, или даже выше. Однако ни один из них не смог продержать этот показатель дольше 10 секунд.

Детали эксперимента ученые обещают представить уже следующей весной.

Испытания на KSTAR будут продолжаться до 2025 года. Конечной целью ученых является продержать температуру плазмы в 100 млн градусов по Цельсию в течение 300 секунд.





Напомним, в 2019 году ученые Китайской академии наук планировали завершить строительство новой установки для магнитного удержания плазмы с целью достижения условий, необходимых для протекания управляемого термоядерного синтеза (токомак).

