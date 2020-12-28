Назван напиток, вызывающий самое сильное похмелье

Ученые выяснили, что из всех алкогольных напитков самое сильное похмелье вызывает виски. Об этом пишет издание «Medikforum», сообщает Фраза.

По словам экспертов, на реакцию организма влияет интенсивность цвета напитка: бесцветный алкоголь переносится легче. Одним из факторов, влияющих на ухудшение состояния человека, названы различные примеси, которые помогают придать алкоголю цвет и вкус.

На втором месте после виски — темный ром, а на третьем оказался бурбон. Также в рейтинге значатся вино и бренди. Кроме того, отдельное внимание специалисты уделили изучению влияния коктейлей на организм, так как эти спиртные напитки включают в себя несколько разных видов алкоголя.

Также в исследовании говорится, что опасность несет и пиво, которое употребляется в больших количествах. Объемы выпитого алкоголя могут влиять на степень похмелья, заключили эксперты.

Ранее сообщалось, что ученые из университета Брайтона в Великобритании сообщили, как спастись от новогоднего похмелья.

Так, китайцы советуют пить газированный сок лайма и лимона, например знакомый всем «Спрайт». По их словам, он «отлично чше всего стимулирует выработку ферментов, которые расщепляют ацетальдегид, то есть токсичное химическое соединение, которое, скапливаясь в организме, вызывает боль и тошноту».





А вот корейцы советуют с похмелья есть спаржу. По их словам, аминокислоты и минеральные элементы, содержащиеся в молодой спарже, снижают окислительный стресс, которому они подвергаются из-за чрезмерного увлечения спиртным. Ученые говорят, что «спаржа оказывалы положительный эффект даже на клетки печени хронических алкоголиков, снимала у людей такие симптомы похмелья, как тошнота и головная боль». Исследователи говорят, что «листья спаржи намного лучше справлялись с ущербом, нанесенным организму алкоголем, чем побеги, так как в них содержание аминокислот и минеральных элементов намного выше».





Также азиаты советуют употреблять суп «Як-а-мейн»: его готовят из соленой говядины, бульона на основе соевого соуса, лапши, крутого яйца и лука. Ученые говорят, что данный суп «представляет собой идеальное сочетание солей, белков, углеводов и микроэлементов, необходимых организму после приема алкоголя».





Индийцы же советуют кушать груши, лайм, кокосовая вода, сыр, помидоры и огурцы.