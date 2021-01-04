Как коты влияют на дистанционную работу хозяев

Наличие в доме кошки положительно сказывается на результатах дистанционно работающих людей, поскольку питомцы помогают им избавиться от стресса и поднимают настроение. О соответствующем открытии психологов сообщает The Mirror.

Отмечается, что авторы исследования провели опрос среди 700 работающих из дома владельцев кошек. 63% из них рассказали, что кошка их успокаивала, 56% признались, что стали чувствовать себя менее одиноко. Также более половины респондентов (53%) отметили, что им поднимало настроение, когда они видели, как кошка делает что-то забавное. По их словам, это вдохновляло их и придавало сил. Кроме того, некоторые привыкли разговаривать с питомцами и обсуждать с ними рабочие проблемы.

Одна из специалистов, принимающих участие в исследовании, Джина Эйкерс посоветовала оборудовать место для кошки рядом с работающим хозяином, чтобы она всегда могла его видеть. Кроме того, для нее нужно создать условия, чтобы она могла найти для себя занятие, не отвлекая при этом хозяина от работы.

Психолог Джо Хеммингс указал, что близость домашних животных создает у их владельцев чувство "нормальности и жизни", что, в свою очередь, успокаивает питомцев и снижает уровень стресса у них. Специалист заметил, что животные, вероятно, и сами стали счастливее, поскольку теперь им не приходится подолгу ждать своих хозяев с работы.

К слову, как выяснили ученые, коты склонны к заражению SARS-CoV-2, хотя и в меньшей степени, чем хорьки.