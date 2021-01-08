SpaceX запустила первую в 2021 году ракету

Компания SpaceX 8 января провела первый в 2020 году запуск ракеты-носителя Falcon 9. Запуск начался рано утром с 40-го стартового комплекса базы ВВС США на мысе Канаверал, штат Флорида. Спустя 8 минут первая многоразовая ступень Falcon 9 приземлилась на платформе Just Read the Instructions в Атлантическом океане. Ракета самого богатого человека на планете - Илона Маска - вывела на орбиту турецкий спутник Turksat-5A.

- Подтверждено развертывание Turksat 5A, - сообщила компания SpaceX в "Твиттере".

Он предназначен коммерческого ТВ-вещания, а также может использоваться для военных операций с применением беспилотников.

Turksat-5A весит 3400 килограммов. Ожидаемый срок эксплуатации аппарата на орбите - 15 лет. Это также четвертый турецкий спутник на орбите Земли. Он создан корпорацией Airbus Defence and Space. Космический аппарат охватит Турцию, страны Европы, север Африки и страны Ближнего Востока.

В 2021 году SpaceX должна вывести на орбиту спутник Turksat-5B.