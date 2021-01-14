Мировой океан рекордно нагрелся в 2020 году

Ученые-климатологи выяснили, что глобальное потепление продолжает ускоряться и в конце 2020 года Мировой океан поглотил рекордное количество тепла. Результаты исследования были опубликованы в журнале Advances in Atmospheric Sciences.





Один из авторов работы, профессор Института физики атмосферы Китайской академии наук Лицзин Чэн уточнил, что Мировой океан поглощает более 90% излишков тепла и примерно треть углекислого газа, который выбрасывают промышленные предприятия, автомобили и другие источники.

"Потепление вод напрямую показывает, как протекает процесс глобального потепления. Наши наблюдения показали, что долгосрочная тенденция на ускоряющееся изменение климата продолжается", – отметил специалист.

Поглощая избыточное тепло Мировой океан тормозит изменение климата, однако это негативно влияет на водные экосистемы. Кроме того, более теплые океаны и более теплая атмосфера способствуют возникновению сильных штормов, ураганов, тайфунов, увеличивают риск наводнений и экстремальных пожаров.

Авторы исследования детально изучили, как Мировой океан накапливал тепло с 1955 года по 2020 год. Для этого они использовали климатические модели и данные с трех тысяч надводных и подводных буйков и автономных станций слежения.

Как показал анализ, за все время наблюдений тепловая энергия, запасенная в водах Мирового океана, увеличилась на 380 зеттаджоулей. Больше половины этого тепла сконцентрировано в верхних слоях океана, где к концу 2020 года скопилось свыше 230 зеттаджоулей избыточной энергии.

Тепло попадало в толщу океана в основном в тех прибрежных регионах Земли, которые расположены рядом с крупнейшими городами мира, в том числе рядом с мегаполисами на восточном побережье США, у берегов Юго-Восточной Азии, Японии и Аргентины.

Особенно активно процесс проходил в прошлом году.

В целом это привело к тому, что уровень Мирового океана вырос примерно на полсантиметра. С учетом того, что гидросфера реагирует на глобальное потепление с некоторой задержкой, в ближайшие годы показатель может резко увеличиться.

"Любые последующие соглашения по борьбе с изменением климата и сокращению антропогенных выбросов СО2 должны учитывать, что Мировой океан уже поглотил гигантское количество тепла и будет продолжать делать это в обозримом будущем до тех пор, пока мы не снизим уровень парниковых газов в атмосфере", – подчеркнул Чэн.



