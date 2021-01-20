Когда в Украине начнется спад заболеваемости COVID-19

Начиная со следующей недели, в Украине ожидается медленное снижение заболеваемости коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщили эксперты Национальной академии наук Украины (НАНУ).

По мнению ученых, рост заболеваемости и смертельных случаев, который был зафиксирован на прошлой неделе, не свидетельствует об ухудшении эпидемиологической ситуации, а является результатом доработки материалов в период праздников.

"Об этом свидетельствует резкое увеличение количества новых выздоровевших, что не является следствием эпидемиологического процесса, а является результатом неоднородного поступления и обработки статистических данных… Анализ количества положительных тестов также свидетельствует, что произошло, скорее, замедление затухания, чем увеличение количества новых случаев", — отмечают в НАНУ.

Ученые подчеркнули, что в течение следующей недели можно ожидать возвращения поступления данных в "нормальном" режиме и тенденции медленного затухания эпидемии COVID-19.

Напомним, по состоянию на 19 января 2020 года, в Украине зарегистрировано 3 939 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. При этом, заболели 131 ребенок и 238 медработников.

За прошедшие сутки госпитализирован 801 человек, зафиксировано 177 летальных случаев и 15 052 пациента выздоровели от COVID-19.

Кроме этого, за вчерашний день произведено 33 400 тестирований, в том числе, методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) — 18 734, методом иммуноферментного анализа (ИФА) — 14 666.

За все время пандемии в Украине коронавирусной инфекцией заболело 1 167 655 человек, выздоровело от этой болезни 886 248 пациентов и зафиксировано 21 046 летальных случаев. К этому времени проведено 5 983 122 ПЦР-теста.