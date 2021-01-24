Есть люди, которые никогда не заболеют коронавирусом

В мире существуют люди, которым коронавирус не страшен.
Об этом рассказал директор Global Virus Network Center of Excellence и советник Всемирной организации здравоохранения Константин Чумаков в интервью "Obozrevatel".
Он рассказал, что защитная система человека имеет специфический иммунитет, который возникает когда организм научился распознавать и реагировать на специфический патоген, однако существует и врожденный иммунитет.
"Многие знают такое слово интерферон. Это определенный белок, организм вырабатывает в ответ на инфекцию и вообще какое-то раздражение. Он, распространяясь по всему организму, переводит ваши клетки в состояние тревоги. Они становятся более устойчивыми и быстро справляются с вирусом, позволяя специфично защититься от любого инфекционного агента", - сказал он.