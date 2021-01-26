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26 января 21, 19:22
ВОЗ обновила рекомендации по лечению COVID-19
COVID-19
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Всемирная организация здравоохранения 26 января выпустила новые клинические рекомендации по лечению пациентов с COVID-19, в том числе с устойчивыми симптомами после выздоровления.

Об этом заявила представитель ВОЗ Маргарет Харрис, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Пациенты с COVID-19 в домашних условиях должны использовать пульсоксиметр для измерения уровня кислорода в крови, чтобы иметь возможность определить, ухудшается ли состояние, и стоит ли получить лечение в больнице", - отметила она.

В ВОЗ посоветовали медикам укладывать пациента на живот, чтобы улучшить приток кислорода.

Также рекомендуется применение малых доз антикоагулянтов для предотвращения образования тромбов.
censor.net.ua
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