К Земле приближаются три крупных астероида

Астрономы зафиксировали, что 28 января над Землей пронесутся три крупных астероида. Ближе всех к Земле окажется астероид 2021 BZ размером от 31 до 65 метров. Об этом сообщает сообщает In-space.

- Астероид 2021 BZ, который ученые обнаружили 16 января, пройдет на расстоянии в 5,5 раз больше, чем до Луны. Один оборот вокруг Солнца он совершает за 363 земных дня или 0,99 земных года, максимально удаляясь от него на 194 миллиона километров и приближаясь на 104 миллиона километров, - пишет издание.

По данным астрономов, мимо Земли астероид пройдет 28 января в 05:58 по киевскому времени на расстоянии примерно 2,15 миллиона километров со скоростью 14 километров в секунду.

Следующая встреча астероида и нашей планеты состоится 27 января 2022 года. В этот день он промчится на расстоянии примерно 6,08 миллиона километров.

В последний раз вблизи Земли пролетел астероид в середине января. Потенциально опасный астероид 2020 WU5 пронесся примерно в восьми миллионах километров от нашей планеты, максимально сблизившись с ней в ночь на 14 января.

Несмотря на то, что космический объект пролетел достаточно далеко от Земли (от 8.1 до 7.5 миллиона километров), астрономами он зачислен в потенциально опасным. Увидеть 2020WU5 можно было в телескопы с диаметром объектива от 200 миллиметров.