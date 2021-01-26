Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.19
USD
28.17
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Наука
26 января 21, 19:52
Найден препарат в 27 раз эффективнее при лечении COVID
Плитидепсин
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Препарат не влияет на белки самого вируса, а только на белки клеток, которые вирус использует для репликации.

Препарат Плитидепсин в 27,5 раз эффективнее против коронавируса, чем Ремдесивир. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Science во вторник, 26 января.

В 2020 году ученые начали изучение свойств Плитидепсина наряду с другими экспериментальными лекарствами. Препарат не влияет на белки самого вируса, а только на белки клеток, которые вирус использует для репликации, в отличие от других препаратов. Он влияет на белок eEF1A.

Плитидепсин изготавливается из морских животных асцидий. В 2004 году его зарегистрировало Европейской агентство лекарственных средств, как помогающий при лечении рака. В Австралии этот препарат используют для лечения пациентов с некоторыми видами миеломы (заболевание кроветворной системы, возникающее из плазматических клеток).

Напомним, что коронавирус выявлен более чем у 100 млн человек в мире. Число COVID-инфицированных во всем мире превысило 100,3 млн. Украина на 17-м месте по числу заболеваний коронавирусом.
Korrespondent
Ещё по теме:
Сколько украинцы в месяц тратят на лекарства и лечение
Немцы придумали «физкультуру» для борьбы с раком
В Украине запретят свободную продажу антибиотиков
Минздрав назначил тариф на лечение онкозаболеваний в 2021 г
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
К Земле приближаются три крупных астероида
noimageВОЗ обновила рекомендации по лечению COVID-19
Лента новостей