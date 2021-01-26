Найден препарат в 27 раз эффективнее при лечении COVID

Препарат Плитидепсин в 27,5 раз эффективнее против коронавируса, чем Ремдесивир. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Science во вторник, 26 января.

В 2020 году ученые начали изучение свойств Плитидепсина наряду с другими экспериментальными лекарствами. Препарат не влияет на белки самого вируса, а только на белки клеток, которые вирус использует для репликации, в отличие от других препаратов. Он влияет на белок eEF1A.

Плитидепсин изготавливается из морских животных асцидий. В 2004 году его зарегистрировало Европейской агентство лекарственных средств, как помогающий при лечении рака. В Австралии этот препарат используют для лечения пациентов с некоторыми видами миеломы (заболевание кроветворной системы, возникающее из плазматических клеток).

Напомним, что коронавирус выявлен более чем у 100 млн человек в мире. Число COVID-инфицированных во всем мире превысило 100,3 млн. Украина на 17-м месте по числу заболеваний коронавирусом.