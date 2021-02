Трансляция запуска Falcon 9 с десятками спутников. Видео

4 февраля в 08:19 по Киеву SpaceX запустила в космос 18-ю партию спутников для глобального интернет-проекта Starlink. Старт ракеты Falcon 9 состоялся с площадки SLC-40 на мысе Канаверал.

Ступень B1060 летала до этого в четырех мисcиях. Спустя примерно 8,5 минут после старта она мягко опустилась на баржу-платформу Of Course I Still Love You в >600 км от места старта, несмотря на волнение в Атлантическом океане. Это показали в прямом эфире. Морские корабли SpaceX теперь будут ловить створки обтекателя примерно в 700 км от места старта.

На борту – традиционная пачка из 60 плотно уложенных друг на друга 260-килограммовых спутников. Те из них, что не пройдут тесты на орбите, сведут с нее и сожгут в атмосфере. Если же ионные двигатели аппарата вдруг откажут, спутник за 1–5 лет сойдет с орбиты под влиянием гравитации Земли. Все "старлинки" запускаются с козырьками от солнца, чтобы не бликовали и не мешали астрономам на Земле.

СПРАВКА. Starlink – проект американского бизнесмена Илона Маска по покрытию Земли скоростным интернетом за счет сети околоземных спутников. Планируется вывести до 42 000 аппаратов. По состоянию на 24 января было запущено 1025 спутников, из которых 2 первых были "пробными". 64 аппарата уже свели с орбиты, причем большинство из них (46) – из первой тестовой 60-спутниковой пачки. Весной 2018-го компания оценивала суммарные затраты на уровне ≥$10 млрд.

В конце октября 2020-го началось тестирование интернета Starlink в США и Канаде. Месячная абонплата – $99, комплект (терминал с антенной для приема сигнала и Wi-Fi-роутер) – $499. Настройка, по словам главы компании Илона Маска, "за пять минут", после чего "направляйте тарелку в небо и получайте интернет".

Высота ракеты Falcon 9 Block 5 – около 70 м, диаметр ступеней – 3,66 м, диаметр носового обтекателя – 5,3 м, масса ракеты без топлива – около 29 тонн, с полной заправкой – до 549 тонн. Тягу маршевой ступени обеспечивают девять двигателей Merlin 1D, второй – один двигатель Merlin 1D Vacuum, оба работают на смеси жидкого кислорода и ракетного керосина. Подробнее почитать здесь.