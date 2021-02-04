Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.61
USD
27.95
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Наука
4 февраля 21, 09:38
Доктор Комаровский напомнил о продуктах, богатых на витамины
витамины
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Доктор Евгений Комаровский рассказал в каких продуктах содержатся главные для организма витамины.

В такое непростое время, как пандемия, когда вокруг нас так и бродит коварный вирус, нашему организму просто необходима поддержка в виде витаминов. Однако это не значит что нужно горстями глотать различные таблетки. Достаточно знать, какие продуты богаты различными витаминами.

Украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский на своей странице в Инстаграм решил напомнить своим подписчикам, в каких же продуктах содержится тот или иной витамин.

Евгений Олегович опубликовал некую инфографику, в которой наглядно показано какие продукты богаты определенным витамином.

"Сохраняйте, чтобы не потерять" - советует доктор Комаровский.
Кликните по изображению для просмотра
telegraf.com.ua
Ещё по теме:
Что лучше всего закрывать на зиму
"Конкуренты" йогурта: кефир, вино и квашенная капуста
Супрун рассказала, как укрепить иммунитет
Витамины, которые опасно принимать одновременно
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Трансляция запуска Falcon 9 с десятками спутников. Видео
Лента новостей