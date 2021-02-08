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8 февраля 21, 09:13
Кому категорически нельзя вакцинироваться от COVID-19?
вакцина
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Начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан рассказал, в каких случаях категорически нельзя вакцинироваться от коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в эфире канала "Украина 24".

"Есть много точек зрения и инфекционистов, и иммунологов, и эпидемиологов по проведению правильной вакцинации. Прежде всего обязательно нужен медицинский осмотр перед вакцинацией. Во-вторых, иммунный статус человека. Потому что COVID-19 является не только инфекционным, но и иммунологическим заболеванием и несет иммунологические риски для человека.

Если человек болел, имеет антитела, имеет аутоиммунные заболевания, поражения иммунной системы — проводить вакцинацию категорически нельзя. Но сегодня этой коммуникации еще нет. Поэтому граждане, которые переболели или имеют антитела, по моему личному мнению как врача-эпидемиолога, вакцинироваться не должны", - сказал он.

Рубан объяснил, что входит в медицинский осмотр перед вакцинацией.

"Это обычный медицинский осмотр человека, измерения температуры, определение статуса человека. Вакцинировать нужно здорового человека без каких-либо осложнений — инфекционных или инфекционных патологий", — сказал он.
censor.net.ua
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