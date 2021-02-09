Выводы экспертов ВОЗ: COVID пришел от животного

Коронавирус вышел из лаборатории в китайском Ухане, или из рынка, который находится в этом же городе – две самые популярные версии происхождения COVID-19.

Эксперты ВОЗ в середине января направились в Ухань, чтобы окончательно установить происхождение вируса SARS-CoV-2.

Эксперты посетили тот самый рынок морепродуктов Хуанань, на котором в декабре 2019 года впервые обнаружили COVID-19 и который считался источником этого вируса, а также несколько инфекционных больниц города и Уханьский институт вирусологии.

Вот их главные выводы.

Не рынок

Специалисты подтвердили версию о том, что COVID-19 начал распространяться в Ухани в декабре 2019 года. Доказательств более ранних вспышек инфекции в городе или за его пределами обнаружить не удалось.

Рынок Хуанань не был источником нового заболевания: первый случай ковида в Ухани зафиксировали 8 декабря 2019-го, а первый связанный с рынком случай был выявлен только 12 декабря. То есть Хуанань стал лишь одним из мест распространения вируса: в городе также заболевали люди, не имеющие отношения к этому рынку.

Не лаборатория

Версию лабораторного происхождения SARS-CoV-2 группа ВОЗ назвала «крайне маловероятной».

«Не было сообщений о том, что этот вирус или другой, тесно связанный с ним, изучался в какой-либо лаборатории в мире. Кроме того, мы изучили лабораторию в Уханьском институте вирусологии; очень маловероятно, что из такого места могла произойти утечка», — заявил глава группы экспертов ВОЗ, специалист по продовольственной безопасности и зоонозным инфекциям Питер Бен Эмбарек.

Слухи о том, что коронавирус создали в Китае, а потом случайно или намеренно распространили по миру, циркулировали с начала пандемии.

EPA Институт вирусологии в Ухане

Бывший президент США Дональд Трамп говорил о наличии доказательств того, что вирус был разработан в Институте вирусологии в Ухани.

Китай, как и ВОЗ, с самого начала отвергали гипотезу о лабораторном происхождении SARS-CoV-2.

От животного

Эксперты ВОЗ считают, что доказательства указывают на естественное происхождение SARS-CoV-2. Природным источником этого и похожих вирусов являются летучие мыши. Но в Ухани нет такой крупной популяции летучих мышей, от которых вирус мог бы передаться напрямую человеку, поэтому ученые склоняются к версии о том, что промежуточным звеном передачи стало другое животное. Какое именно — пока неизвестно.

Вирусолог Марион Купманс отметила, что на рынке Хуанань продавались животные, которые предположительно или точно восприимчивы к коронавирусу: кролики, хорьки, барсуки, бамбуковые крысы. При этом эксперты ВОЗ считают возможной и другую версию распространения SARS-CoV-2 — через поверхность замороженных продуктов