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Наука
13 февраля 21, 09:14
Витамин C и цинк не помогают больным с коронавирусом
коронавирус
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Новое исследование не доказывает пользу витамина С и цинка при коронавирусе COVID-19.

Об этом пишет CNN, ссылаясь на новые результаты исследования команды ученых из Кливленда, штат Огайо (США), опубликованные в журнале JAMA Network Open. Даже высокие дозы не помогли пациентам вылечиться от коронавируса.

Отмечается, что команда системы здравоохранения Кливлендской клиники, в период с апреля по октябрь 2020 года, назначала различные дозы аскорбиновой кислоты, широко известной как витамин С, и цинка.

Кроме того, ученые говорят, что прием добавок с недоказанной пользой может быть вредным из-за побочных эффектов. Было показано, что цинк в высоких дозах вызывает металлический привкус, сухость во рту и желудочно-кишечную непереносимость. Аскорбиновая кислота может вызывать желудочно-кишечную непереносимость, и в текущем исследовании значительно более высокая доля пациентов в подгруппах аскорбиновой кислоты сообщила о побочных эффектах, включая тошноту, диарею и спазмы желудка.

telegraf.com.ua
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