Витамин C и цинк не помогают больным с коронавирусом

Об этом пишет CNN, ссылаясь на новые результаты исследования команды ученых из Кливленда, штат Огайо (США), опубликованные в журнале JAMA Network Open. Даже высокие дозы не помогли пациентам вылечиться от коронавируса.

Отмечается, что команда системы здравоохранения Кливлендской клиники, в период с апреля по октябрь 2020 года, назначала различные дозы аскорбиновой кислоты, широко известной как витамин С, и цинка.

Кроме того, ученые говорят, что прием добавок с недоказанной пользой может быть вредным из-за побочных эффектов. Было показано, что цинк в высоких дозах вызывает металлический привкус, сухость во рту и желудочно-кишечную непереносимость. Аскорбиновая кислота может вызывать желудочно-кишечную непереносимость, и в текущем исследовании значительно более высокая доля пациентов в подгруппах аскорбиновой кислоты сообщила о побочных эффектах, включая тошноту, диарею и спазмы желудка.

