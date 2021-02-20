COVID отобрал у человечества 20,5 млн лет жизни - ученые

Из-за пандемии коронавируса в 81 стране мира было потеряно более 20,5 миллионов лет жизни. Об этом свидетельствует новое исследование, которое разоблачает ошибочность утверждения, что жертвы COVID-19 умерли бы все равно, даже если бы не заразились, сообщает The Guardian.

В публикации отмечается, что смерти от коронавируса часто пренебрежительно сравнивают с жертвами гриппа, который ежегодно убивает много людей старшего возраста и тех, кто страдает от других проблем со здоровьем. Но новое исследование показало, что COVID-19 наносит гораздо больший вред. В странах, которые очень сильно пострадали от пандемии, количество лет жизни, потерянных из-за коронавируса, в 2-9 раз превышает такие потери из-за сезонного гриппа.

Потеря лет жизни - это разница между возрастом человека на момент смерти и прогнозируемой продолжительностью жизни в стране. Мужчины пострадали намного больше, чем женщины. Их потеря лет жизни на 44% выше. Несмотря на то, что люди старшего возраста больше всего рискуют умереть в богатых странах, наибольшая потеря лет жизни из-за COVID-19 была среди группы в возрасте от 55 до 75 лет.

Авторы исследования, опубликованного в научном журнале Scientific Reports, отмечают, что подсчет смертей может произвести неправильное впечатление о влиянии коронавируса.

"Некоторые политические реакции (или их отсутствие) были объяснены тем аргументом, что COVID-19 убивает в основном тех, кому и без пандемии осталось жить не долго. Мы хотели дать оценку, которая была бы ответом на такой тип критики", - пояснил Гектор Пифарре и Аролас из Центра исследования здоровья и экономики в Университете Помпеу Фабра.

Его команда ученых обнаружила, что в Великобритании из-за пандемии было потеряно 833 874 года жизни. А в среднем на каждого британца приходится 11,4 потерянных лет (11,5 лет для мужчин и 10,8 для женщин). В Испании пандемия отобрала 572 567 лет жизни, а средний показатель на одного человека составляет 11,24 года. В Перу COVID-19 привел к потере 764 856 лет жизни (средний показатель на человека - 20,2 года).

Исследователи рассмотрели также сердечно-сосудистые заболевания, такие тоже ответственны за преждевременную смерть. Оказалось, что подобные заболевания отбирают больше лет жизни, чем COVID-19. Однако, общее увеличение количества смертей в странах (общее повышение смертей по сравнению с предыдущим годом) скрывает прыжок жертв сердечно-сосудистых заболеваний тоже.

В своих выводах они оценили более 1 279 866 смертей в 81 стране мира, а также данные о продолжительности жизни в каждой из них. В общем, расчет ученых свидетельствует, что коронавирус привел к потере 20 млн 507 тыс. 518 лет жизни в этих восьми десятках стран. В среднем на одну жертву приходится 16 потерянных лет.

Напомним, жертвами коронавируса в США стали уже полмиллиона человек. Всего за время пандемии заболели 28 438 566 человек, более 18,5 миллиона излечились, а 501 891 человек умер.

В Украине от COVID-19 скончались 24 972 человек, из них 120 - за минувшие сутки.