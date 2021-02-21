Кости и вредные добавки: какую колбасу лучше не покупать?

Колбасные изделия на прилавках магазина часто содержат различные добавки. Некоторые из них могут нести угрозу здоровью человека.
Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" заведующий кафедрой технологии мяса и мясных продуктов, профессор, доктор технических наук Василий Пасичный.
"В колбасах мясосодержащих надо больше контролировать содержание мяса механической обвалки, поскольку данное сырье получается при добавлении костей, и в принципе включает в себя не совсем полезные вещества", - отметил эксперт.